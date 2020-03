Marc Gasol: "Firmo que pugin els dos primers a LEB Or"

El president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, ha sigut aquesta tarda el gran protagonista de Converses des de casa, la iniciativa que ha engegat el club durant la crisi del coronavirus. De la mateixa manera que els gironins, el jugador del Toronto Raptors també està confinat a casa després de disputar un partit contra l'Utah Jazz i se sabés posteriorment que un dels jugadors rivals havia donat positiu per coronavirus. "Des de llavors estem en quarantena a casa. Estem tots bé. Tenim dues criatures i els dies giren al seu voltant amb una rutina bastant marcada", ha explicat. A més, a revelat que "poca gent ho sap" però el seu germà Pau Gasol és el vicepresident del club gironí.

A l'espera que la FEB decideixi què passarà amb la temporada, el president Marc Gasol ha dit que "estem tots a l'expectativa" perquè "s'han pres 3 setmanes més per prendre la decisió i afectarà molts clubs i competicions". "Sent segons diria que pugessin els dos primers, però no crec que funcioni pel que volem nosaltres. L'equip és el primer en voler jugar. Estic content perquè tenim un referent a LEB Plata que representa els valors i l'ADN del club. Tant de bo un futur del Bàsquet Girona a l'ACB", ha afegit.