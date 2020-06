S'acaba la sequera golejadora del Girona i d'Stuani

El gol és la salsa del futbol. En aquesta represa de la competició, el Girona s'havia convertit en un equip fat i després d'haver encadenat tres jornades consecutives sense veure porteria. Dos empats a zero a Las Palmas i contra el Racing de Santander i la derrota a Elx evidenciaven les carències d'un equip carregat de pòlvora a la plantilla. La sequera del Girona coincidia amb la del seu màxim golejador i alhora pitxitxi de la categoria, Cristhian Stuani. Ahir, finalment, després de 270 minuts, la mala ratxa es va acabar. Tant per al Girona, com a per al davantger uruguaià, que va anotar el seu 24è gol de la temporada

Només dos minuts va necessitar l'equip per obrir la llauna i encarar-se un partit que es podia haver complicat. No va ser Stuani, l'encarregat de marcar el primer gol del partit però sí de servir-lo en safata de plata a Samu Sáiz, amb una precisa deixada da de cap que el madrileny no va desaprofitar. Va ser tot just el segon gol de Samu Sáiz aquesta temporada. Stuani va tenir l'oportunitat de marcar a la mitja hora però Dani Barrio ho va evitar amb una gran aturada amb el cos. Semblava que la pilota no volia entrar, com ja li havia passat contra el Racing i l'Elx. Tanmateix, en gairebé l'última ocasió de la primera part, va endreçar una gran assistència de Borja García al fons de la xarxa tallant d'aquesta manera una sequera golejadora personal que feia massa que durava. Stuani no marcava des del partit al camp del Mirandés (1-1) l'1 de març.