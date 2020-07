Bayern o Chelsea, rival del Barça a quarts de final si elimina el Nàpols

El guanyador de l'eliminatòria entre el Barcelona i el Nàpols s'enfrontarà al vencedor de la confrontació entre el Bayern Munic i el Chelsea en els quarts de final de la Lliga de Campions, la fase final de la qual es disputarà a Lisboa a porta tancada, segons el sorteig celebrat aquest divendres a la seu de la UEFA a Nyon (Suïssa).





