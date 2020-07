Juanfran «Crec que hem fet mèrits per, fins i tot, guanyar»

El tècnic del Lugo, l'exjugador de Llevant, València o o Celta entre altres equips Juanfran, va mostrar-se satisfet del rendiment del seu equip que, segons ell, va fer mèrits per guanyar. «Crec que el meu equip ha fet mèrits més que suficients per empatar i, fins i tot, per sumar els tres punts», va explicar Juanfran, que va deixar clar que «queden dues jornades i això es decidirà per molt poc i nosaltres estarem en aquesta lluita, perquè el més important és que aquest equip ho vol». Juanfran va valorar de manera molt positiva la resposta del seu equip, especialment de les novetats en el partit d'ahir: «Tohtom està sumant i això és una altra cosa de la qual em sento especialment orgullós». Tot i això, el Lugo es manté en el descens.