El Barça estudia l'opció de Laurent Blanc per substituir Setién

L'antic seleccionador francès Laurent Blanc és una de les opcions que estudia el Barcelona per substituir al seu entrenador, Quique Setién, defensada en particular pel secretari tècnic de l'equip, Éric Abidal, segons "L'equipe".

El diari esportiu francès, que dedica la portada i una àmplia cobertura aquest dimecres a aquest assumpte, afirma que la perspectiva de posar-se al capdavant de la banqueta blaugrana sedueix molt a Blanc que està en dic sec des de juny de 2016, quan va deixar el lloc d'entrenador del París Saint Germain (PSG).

Abidal i el seu braç dret, Ramon Planes, aposten per ell en la recerca d'un candidat que compleixi la condició d'haver passat pel Barcelona. El francès va jugar a la capital catalana durant la temporada 1996-97.

El secretari tècnic el va conèixer quan era seleccionador, entre 2010 i 2012, i sap com li agrada el joc de possessió, una cosa que encaixa amb la idiosincràsia barcelonista.

Blanc, que des que va marxar del PSG viu a Bordeus, va rebutjar les propostes que li van fer a l'estiu de 2017 el Sevilla i el Galatasaray. Però als seus 54 anys ja no vol esperar més i té ganes de tornar a entrenar, segons persones del seu entorn citades per "L'Équipe".

Aquestes ganes i la seva situació li predisposen a fer certes concessions a l'hora d'acceptar.

Estaria disposat a signar un contracte d'una sola temporada i tindria com a adjunt en cas que es materialitzés el seu fitxatge a Frank Passi, que al juny va deixar el seu lloc com a tècnic del Niort (equip francès de segona) precisament per acompanyar Blanc en el que llavors es va descriure com "un projecte esportiu molt ambiciós".

Laurent Blanc no és l'única hipòtesi per dirigir la banqueta del Barça, i un dels seus grans competidors -recorda el diari francès- és l'holandès Ronald Koeman, el preferit de president, Josep Maria Bartomeu.