Zarco destrona a Quartararo i sortirà des de la pole a MotoGP

El pilot francès Johann Zarco (Ducati) ha conquistat aquest dissabte la pole per a la carrera de MotoGP del Gran Premi de la República Txeca, encapçalant una primera fila de tres pilots d'equips satèl·lits al costat del seu compatriota Fabio Quartararo (Yamaha) i l'italià Franco Morbidelli (Yamaha), en una jornada desfeta per a Repsol Honda, que tancarà la graella.

Una caiguda del líder del Mundial, Quartararo, en l'última volta, ha permès a Zarco fer-se amb la primera posició, la primera de la seva vida a MotoGP, amb un crono d'1.55.687, per davant dels dos corredors de Petronas Yamaha SRT. Mentrestant, Aleix Espargaró (Aprilia) ha tancat una excel·lent sessió i començarà quart, encapçalant una segona fila espanyola.

En una cita sense la presència de Marc Márquez (Repsol Honda), que aquesta mateixa setmana va haver de tornar a passar per quiròfan per poder corregir els danys en la placa de titani del seu húmer dret, les males notícies van continuar per Honda, que ha vist com el substitut del de Cervera, l'alemany Stefan Bradl, i Àlex Márquez no han pogut superar la Q1 i començaran diumenge els últims.

Mentrestant, a la Q2, Quartararo ha mantingut el ritme que li ha portat a liderar els tercers lliures per a marcar el primer gran crono de referència. Mentrestant, els Espargaró ocupaven momentàniament les altres dues posicions de primera línia.

En l'equador de la sessió, Aleix s'ha quedat a 84 mil·lèsimes de 'El Diable' i ha superat al seu germà, al qual també ha millorat el seu temps un Maverick Viñales (Yamaha) que s'ha posat tercer. No obstant això, tot ha quedat per decidir-se en el tram final.

Zarco ha aconseguit la primera plaça i, encara que Morbidelli li va arrabassar el privilegi poc després, la millora el pilot gal i una excel·lent volta de Pol, que s'ha posat segon, han tirat al transalpí de la primera fila. El català ha vist poc després com la seva volta era anul·lada per bandera groga. Amb tots els pilots tirant la resta, Quartararo s'ha anat al terra i el seu compatriota ha pogut defensar la seva primera pole.

Quant als espanyols, Aleix Espargaró encapçalarà la segona línia al costat de Viñales i Pol, cinquè i sisè respectivament. Per part seva, Joan Mir (Suzuki) sortirà novè, Àlex Rins (Suzuki) ho farà onzè, Tito Rabat (Ducati), quinzè, Iker Lecuona (KTM) setzè i Àlex Márquez (Repsol Honda), vint-i-unè i últim.