Dembélé progressa i Setién el podrà convocar per jugar la Champions

L'argentí Leo Messi es va entrenar ahir dimarts amb total normalitat després de la forta contusió soferta en el partit contra el Nàpols, en una sessió en la qual Ousmane Dembélé va seguir millorant físicament i pot estar a la llista de convocats per a la Champions, que divendres enfrontarà els blaugranes amb el Bayern.

L'equip va tornar a entrenar-se després d'un dia de descans. Messi ja va acudir el dilluns a la ciutat esportiva per tractar-se del cop sofert per Kalidou Koulibaly en el partit dels vuitens de final de dissabte, mentre que l'equip tècnic va preparar el de quarts contra el Bayern de Munic.

En la sessió d'ahir, l'única absència va ser la de Samuel Umtiti, a més de la d'Arthur Melo, expedientat pel club. Messi, segons les fotografies difoses pel club, es va entrenar, encara que llueix una protecció en forma d'embenat a la cama esquerra.

Una altra bona notícia per al Barcelona és la presència d'Ousmane Dembélé, que està a bon nivell i podria rebre l'alta per viatjar a Lisboa. El francès va patir un trencament del tendó del bíceps femoral de la cama dreta al febrer passat, de la qual va ser intervingut. El període de baixa es va situar al voltant dels sis mesos, període que es compleix aquesta mateixa setmana.

L'equip, que es va sotmetre ahir dimarts a les proves PCR, tornarà a entrenar-se aquest dimecres abans de viatjar demà a Lisboa, seu de la fase final exprés de la màxima competició continental. Després d'aquesta sessió preparatòria es coneixerà la llista de convocats per a la cita europea.

Mentrestant, els partits de quarts arrenquen avui. El París Saint Germain, que no accedeix a les semifinals des de 1995, i l'Atalanta, revelació absoluta en la seva primera participació, es mesuraran aquesta nit (21.00, Movistar) en els quarts de final de la Lliga de Campions, en un partit que representa l'ocasió de la vida per a tots dos clubs. Lisboa albergarà un xoc d'estils, entre el gran múscul econòmic del PSG, gran a França i encara a la recerca de coronar-se a Europa, i un Atalanta que a força d'organització i captació de talent s'ha fet un lloc entre els més grans del continent.

L'Atlètic de Madrid va posar ahir rumb a Lisboa, on demà iniciarà el seu camí en la Final a Vuit de la Lliga de Campions, i ho va fer amb una llista de 25 jugadors, i les úniques baixes conegudes d'Àngel Correa i Sime Vrsaljko, pels seves positius per coronavirus. Els matalassers han de superar el Leipzig per classificar-se per les semifinals.