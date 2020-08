El Bayern goleja el Lió i aconsegueix l'altre bitllet per a la final

El Bayern va complir anit tots els pronòstics i jugarà la final de la Lliga de Campions després d'imposar-se clarament a l'Olympique de Lió, gràcies a un doblet de Serge Gnabry a la primera meitat i un tercer gol de Robert Lewandowski, abans d'enfrontar-se aquest diumenge al Paris Saint-Germain en la batalla definitiva pel ceptre continental.

El conjunt bavarès va fer dos gols en el moment adequat, es va mostrar sobri en defensa i va controlar absolutament la situació abans de posar la cirereta als instants finals. Així es van imposar els jugadors de Hans-Dieter Flick, que van posar-se a pensar en la final molt abans del xiulet final. Van resoldre per la via ràpida, però el seu inici no va ser prometedor, sinó que va oferir molts dubtes.

Depay va perdonar un mà a mà amb el porter als cinc minuts i Ekambi es va embolicar quan més clar ho tenia per rematar. Dues errades que van despertar l'atenció del Bayern, que va respondre amb una fuetada de Gnabry que va trobar l'escaire. El 0-1 no feia justícia al que s'havia vist fins llavors. Per si les mosques, arribaria el segon, també obra de Gnabry, l'encarregat de culminar una excel·lent jugada per banda dreta. Perisic va rondar l'àrea i va treure una centrada mesurada a les botes de Lewandowski, que va rematar a l'aire. No obstant això, Gnabry va treure la canya de pescar i va posar la pilota al fons de la xarxa.

Va aixecar el Bayern el pedal de l'accelerador i ho va fiar tot a la segona part. Cotinho vam marcar en fora de joc, abans que Lewandowski arrodonís la festa.