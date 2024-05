La Bisbal es bolca amb l'ascens del bàsquet

Segurament l'ascens a LEB Plata del Bisbal Bàsquet és la gesta d'aquesta temporada al basquetbol gironí. Ho és pel què i pel com. L'equip de Carles Rofes va firmar una temporada regular d'excel·lent i va treure l'orgull per capgirar una situació molt complicada a les fases de promoció. Sense oblidar tampoc la final de la Lliga Catalana. Amb gent de la demarcació i un pressupost ajustat, els bisbalencs han culminat la feina ben feta d'un club de poble gegant.

De motius per celebrar, n'hi havia un munt. Un dia per lluïr la base, la junta directiva i tota la gent del club que ha tirat endavant el projecte els darrers cinquanta-nou anys. També un dia per reivindicar que les instal·lacions s'han quedat petites, obsoletes i lluny del que es mereix l'esport de la ciutat. Potser per això el tret de sortida ha estat en el Pavelló Vell amb la graderia plena i tots els equips presents a peu de pista. Un passadís fet de jugadors i jugadores formatius ha encaminat la plantilla de l'històric ascens cap al centre. Amb mostres de suport, agraïment i felicitat entre ells. Perquè al Bisbal hi ha integrants de la primera plantilla que entrenen al club. Crear sentiment de pertinença així és més fàcil.

La festa que havia de venir amb la rua ja s'ensumava abans de sortir. Uns jugadors entregats a la presentacions i creant comunió amb l'afició amb càntics.

Sobre un remolc estirat per un tractor, tot decorat amb material d'animació del club i la FEB, ha sortit la rua. Ara sí, ja ha començat la gresca grossa. No només la festa del Bisbal, sinó de la Bisbal. El poble tenia ganes de celebrar i altres associacions també s'han bolcat amb la celebració. Els Voltors, els Dracs i la colla gegantera. Un granet de sorra de part seva per arrodonir-ho tot. I amb un PD Ivanote que no ha tardat gens a activar la celebració a base de temacles. Salvant les distàncies, la rua tenia un aire de festa major. Festeig total, amb el cava i cigars, al més pur estil NBA, ja apareixien d'alt d'un remolc que botava sense parar.

La traca final ha sigut a l'ajuntament. Els jugadors al mig i una rotllana d'aficionats entregats sumant a tot. Des de dalt el balcó, el cadet femení ha repassat els èxits de la entitat baixempordanesa. De nou, també ha sonat, a baix a plaça i en el discurs de felicitació, el clam de: " Volem un pavelló nou". La nit serà llarga a la Bisbal, tenen ben merescut allargar fins a l'hora que vulguin. L'han fet molt grossa.