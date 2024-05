El Barça assaja per a la final de la Champions guanyant la Copa (8-0)

Si el Barça va guanyar el primer títol de l'any apallissant el Llevant en la final de la Supercopa (7-0), aquest dissabte s'ha superat. Ha vençut encara amb més claredat (8-0) la Reial Societat en la de la Copa de la Reina, amb la presència de la monarca a la llotja de la Romareda i tot, en un banc de proves per a la final gran de l'any, la de la Champions de la setmana que ve a Bilbao. El conjunt de Jonatan Giráldez ja vencia per 5-0 poc després de la mitja hora de joc i n'ha tingut prou amb tres més després del descans per aixecar el peu de l'accelerador, rotar peces i no fer més sang.

El tècnic barcelonista ja no ha fet jugar teòriques titulars com la portera Cata Coll o la mig centre Keira Walsh des de l'inici. ha apostat per situar Salma a l'extrem esquerre, on pot explotar la seva velocitat, i ajuntar-la amb l'astúcia de Clàudia Pina, deixant Mariona de davantera. La Reial de Natalia Arroyo ha plantejat una defensa de cinc, però s'ha descosit de seguida que Ona Batlle l'ha trencat en una triangulació que ella mateixa ha rematat després d'un rebuig.

A partir d'aquest moment, huracà blaugrana amb un segon gol de cap de Salma després d'una centrada molt difícil de Mariona. La mateixa jugadora aragonesa, que actuava a casa, ha estat en l'origen dels dos següents gols, primer en un xut que ha rebutjat malament Lete i després en una centrada, totes dues rematades per Graham Hansen. El doblet d'Ona Batlle, novament per l'autopista que era la seva banda, ha tancat la primera part.

Al descans ha entrat Alexia per Aitana i ha intervingut en el vuitè gol, en robar una esfèrica i deixar-la a Mariona. Abans, la mateixa mallorquina havia fet el sisè a passada de Salma i assistit perquè Pina anotés el setè. Després del tràmit d'un altre títol estatal, dissabte vinent el plat fort contra el Lió, la bèstia negra.