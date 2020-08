Messi comunica a Koeman que es veu més fora que dins del Barça

El futur de Leo Messi al Barça corre perill. En la reunió que han mantingut avui Ronald Koeman, el nou entrenador, i l'argentí ha acabat amb seriosos dubtes sobre la seva continuïtat. Segons informa Rac1, el futbolista ha comunicat a l'holandès que es veu més fora del Barça que dins, però que és conscient de les dificultats de sortir pel volum del seu contracte, tal com informa EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Messi, que estava de vacances a la seva casa de la Cerdanya, s'ha desplaçat a Barcelona per veure's amb Koeman, qui havia anunciat que veuria l'abans possible el de Rosario, en tant que capità i millor jugador del món. Aquesta reunió no s'ha fet esperar i no ha acabat tan bé com al nou tècnic li hauria agradat, sempre segons la informació que té l'emissora de ràdio.



Contracte en vigor

El FC Barcelona, contactat per aquest diari, no ha volgut confirmar el contingut de la trobada. S'ha limitat a comentar que Messi té contracte en vigor, fins al juny del 2021, que Koeman compta amb ell i, més enllà d'això, no farà més valoracions al respecte.

Si la informació és correcta, confirmaria que Messi va quedar totalment tocat per la humiliació de Lisboa davant el Bayern i que no té ganes de formar part d'un procés de reconstrucció. Es pot tenir en compte que tot el seu cercle íntim del vestidor, format primer per Luis Suárez, més Jordi Alba i Arturo Vidal, formen part de la llista de futbolistes que l'holandès, en principi, voldria fora de la plantilla.