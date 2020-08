Remodelació al Barcelona: el futur que espera a 14 joves

ra mateix Ronald Koeman, el nou entrenador del Barcelona, i Ramon Planes, el nou secretari tècnic, tenen damunt la taula la decisió sobre el futur de 14 jugadors joves amb contracte amb el club blaugrana. Ramon Planes va dir en la presentació de Pedri (17 anys) que el propòsit és «construir un Barça amb gent jove» i que Ronald Koeman té la idea de «ser valent amb jugadors joves». En aquest mateix acte es va parlar precisament sobre el futur del migcampista canari, que farà la pretemporada amb el primer equip però pot anar cedit per tenir minuts en el màxim nivell.

«Molts equips importants de Primera i d'Europa s'han interessat per ell, però la idea del club és que es quedi en el primer equip molts anys», va dir Planes. Un altre dels fitxatges per al següent curs és Trincao (20), l'única jove promesa incorporada aquest estiu que ara mateix té assegurada una plaça a la plantilla de Koeman. La gran segona volta que va fer l'atacant amb l'Sporting de Braga a la Lliga portuguesa després que el Barça l'adquirís en el mercat d'hivern, l'avalen per tenir una oportunitat.

En canvi, Matheus Fernandes (22), cedit al Valladolid després de ser fitxat també al gener, té pocs números de comptar amb la confiança de Koeman. El migcampista brasiler a penes va disputar tres partits amb el conjunt val·lisoletà i una altra cessió perquè es foguegi en el futbol europeu és l'opció més viable ara mateix. De tota manera, farà la pretemporada amb el primer equip.

Tres joves jugadors que segur que formaran part del projecte de la temporada que pugen del filial i ja van tenir protagonisme en la primera plantilla el curs passat: Ansu Fati (17), Riqui Puig (21) i Ronald Araújo (21). Josep Maria Bartomeu, el president, va anunciar fa setmanes que tindrien fitxa del primer equip i Planes, en la presentació de Pedri, va sentenciar que «no escoltaran ofertes per jugadors com Ansu Fati».

Encara que de moment no tindrà contracte professional, Iñaki Peña (21), el porter titular del filial i que ja ha estat convocat en diferents ocasions amb el primer equip com a tercer porter, agafarà protagonisme en aquest inici de temporada a causa de la lesió de Marc-André ter Stegen, que estarà de baixa dos mesos i mig aproximadament.

El migcampista Ramón Rodríguez «Monchu» (20), que va debutar amb el primer equip en la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Nàpols, i el davanter Álex Collado (21), que va jugar cinc minuts contra el València en Lliga el 25 de gener, també faran la pretemporada amb els grans. A més, hi ha cinc joves jugadors que tornen al Barcelona després de les seves respectives cessions. Entre ells, qui està més ben posicionat per marxar del Camp Nou és el central Jean Claire Todibo (20) després de la seva cessió al Schalke 04. El central francès tindria una oferta de l'Olympique de Marsella. Els laterals Moussa Wagué (21) i Juan Miranda (20), cedits al Niça i al Schalke 04, respectivament, també hauran de buscar-se una destinació lluny de Barcelona, ja sigui com a cedits o com traspassats. En el cas de Miranda, el Betis està molt interessat en ell.

Finalment, el futur dels migcampistes Carles Aleñá (22) i Oriol Busquets (21) no està massa clar. Les seves cessions al Betis i al Twente, respectivament, no van ser tan fructíferes com s'esperava, especialment en el cas d'Aleñá, i dependrà de Koeman obrir-los o no la porta de la plantilla.