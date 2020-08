El Salt GC estrena junta directiva per «mantenir-se a dalt de tot»

«El treball en equip fa que els somnis es compleixin». La nova junta directiva del Salt Gimnàstic Club té molt clar que aquest és el camí per seguir sent «grans» i seguir escrivint la història d'una entitat plena d'èxits esportius. «Tenim moltes ganes de continuar tirant endavant aquest gran club de gimnàstica artística», assegura la presidenta Sílvia Flaquer. Per això, la gran aposta és, un cop més, la directora tècnica Montse Hugas.

La junta està formada per nou membres, vuit mares i un pare, amb un vincle molt especial al Salt GC. Fins i tot, algunes són exgimnastes. «M'he envoltat de grans persones, ens vam engrescar amb el projecte i crec que junts podrem assolir tots els objectius que ens hem proposat. Volem treballar amb tot l'equip tècnic per posar el club en primera línia a totes les categories, tant masculina com femenina. Des dels més petits fins als més grans», apunta. Flaquer explica que «l'anterior junta va fer una gran tasca, treballant intensament durant sis anys, per deixar-nos el club en bones condicions. Tenim un gran repte per igualar-los. Hem arribat a ser 400 gimnastes, a guanyar la Lliga Iberdrola..., i, tot i la crisi del coronavirus, no estem malament econòmicament». «Ens adaptem a tots els protocols de les autoritats sanitàries i promovem totes les mesures higièniques. Tot és molt estricte i estic tranquil·la per com s'estan fent les coses», afegeix.

Per garantir la seguretat per la covid-19, el Salt GC intenta «mantenir les distàncies de seguretat i a les entrades del gimnàs es compleixin tots els protocols amb la presa de la temperatura, rentat de mans...». L'entitat ha marcat diferents accessos d'entrada i de sortida i els gimnastes i les gimnastes fan la desinfecció entre aparell i aparell «perquè hi pugui entrenar el següent grup».

Durant aquests quatre anys de mandat, la nova junta treballarà per «fomentar l'esperit d'equip i així assolir l'objectiu» de créixer entre els millors. «Per aconseguir-ho, volem vetllar pel desenvolupament integral dels gimnastes i les gimnastes, formant-los tècnicament i potenciant el seu aspecte biopsicosocial. Un dels nostres punts forts és la gran professionalitat i competència dels entrenadors, que amb el seu esforç fan que el club sigui cada dia millor i ens mantindran a dalt de tot», diu.



El premi a l'esforç col·lectiu

Per al Salt GC, «les famílies» són el seu pal de paller: «Sense elles res de tot això seria possible. La seva veu ens ajudarà a millorar aspectes que a vegades no s'acaben de veure des de dins el club».

En aquest sentit, Flaquer destaca el lema del club que fa referència al «treball en equip» per «caminar tots junts amb la directora tècnica, els entrenadors, gimnastes, famílies i tots i cadascun dels treballadors del club». La nova junta directiva relleva la que liderava Eduard Nogué, amb l'objectiu de seguir sent un referent.