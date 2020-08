El City es fixa en el brasiler Diego Rosa, que pot venir cedit

El Manchester City està interessat en la perla del Gremio -el club on va formar-se Ronaldinho- Diego Rosa. Segons avancen els mitjans anglesos, el club citizen ha arribat a un acord amb els brasilers per incorporar el migcampista quan compleixi 18 anys a l'octubre. En aquest sentit, el City tindria la intenció de seguir de prop el desenvolupament del jove futbolista i per això apunten que podria marxar cedit al Girona.

D'altra banda, el jove andalús Pablo Moreno també podria arribar aquest estiu a Montilivi cedit pels anglesos després de pagar 10 milions d'euros pel seu traspàs al Juventus. El representant del futbolista, de 18 anys, és Pere Guardiola.