Carla Suárez anuncia que pateix un linfoma de Hodgkin

La tenista espanyola Carla Suárez ha revelat aquest dimarts que pateix limfoma de Hodgkin i que haurà de sotmetre's a sis mesos de quimioteràpia, i ha assegurat que afronta una "realitat complicada" amb tranquil·litat i "positivisme davant l'adversitat".



"Hola a tots. Volia informar-los que fa uns quants dies els metges em van detectar un limfoma de Hodgkin que requereix sis mesos de quimioteràpia. Estic bé, estic tranquil·la i amb ganes d'afrontar el que vingui", ha confirmat Suárez en un vídeo publicat en les seves xarxes socials. "Em toca afrontar una realitat complicada. Toca acceptar-ho i intentar tirar endavant confiant en el consell mèdic. Sempre amb positivisme davant l'adversitat", ha afegit.



Posteriorment, ha explicat la seva situació en un comunicat. "Com els vaig comentar en setmanes anteriors, porto un temps sense poder completar amb normalitat els meus entrenaments en pista i les meves rutines de gimnàs. En exposar-me a la intensitat que exigeix la preparació esportiva professional el meu cos ve responent amb una indisposició general. No he pogut completar sessions de pràctica des d'el mes de juliol passat", va indicar.





