La moció de censura contra Bartomeu arrenca

La moció de censura formada per tres precandidats a les eleccions i vuit grups d'opinió de l'entorn blaugrana va arrencar formalment ahir amb el lliurament de les paperetes als impulsors, que van presentar una sol·licitud per ampliar del 17 al 21 de setembre el termini de recollida de signatures en considerar que els dissabtes no compten com a dies hàbils. S'emparen en la sentència del 2019 que va donar la raó a Agustí Benedito i va considerar els dissabtes com a dies no hàbils en la moció de censura duta a terme el 2017. Per forçar el vot de censura els calen 16.500 firmes de socis reclamant-lo.