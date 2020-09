L'etapa de l'uruguaià Luis Suárez com a blaugrana es tanca per anar a l'Atlètic

El Barcelona i el davanter Luis Suárez tenen pactada la rescissió del contracte que uneix les dues parts. L'uruguaià tenia encara contracte amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2021, amb una altra temporada opcional. L'entesa, però, té com a objectiu que Suárez renunciï a part de la fitxa que li correspon per aquest curs a canvi d'obtenir la cara de llibertat i, per tant, poder signar pel club que vulgui.

Un cop descartada l'opció de marxar al futbol italià i vestir la samarreta del Juventus, l'atacant ho té fet per convertir-se en nou futbolista de l'Atlètic de Madrid, entitat que té encara pendent la resolució del futur d'altres davanters com Diego Costa i Álvaro Morata. Un dels dos acabaria deixant el seu lloc a Suárez.

Un cop s'acabi produint l'oficialització de la rescissió, la de Luis Suárez serà la tercera sortida, després de la d'Ivan Rakitic al Sevilla, aquesta ja confirmada, i la d'Arturo Vidal a l'Inter. El xilè, que ja és a Milà, es va acomiadar del club blaugrana amb un missatge a les xarxes, assegurant que havia sigut un «orgull» per a ell haver jugat al Camp Nou dos anys. L'operació tampoc generarà ingressos pel club, més enllà de l'estalvi de fitxes i un traspàs testimonial del voltant d'un milió d'euros. El mateix que passarà amb Suárez, pel qual no es pagarà traspàs.

Sí que hi haurà diners pel mig en la venda de Nélson Semedo al Wolverhampton anglès, si finalment s'acaba tancant. Es podrien pagar fins a 30 milions d'euros pel lateral, una quantitat molt semblant a la que va pagar en el seu dia per fitxar-lo. Això permetria afrontar dues de les operacions desitjades: els fitxatges del lateral de l'Ajax Sergiño Dest i del jove central del Manchester City Èric García.