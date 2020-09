Partit perillós a Sant Sebastià

Els problemes de la setmana passada per derrotar l'Estudiantes a Fontajau en el debut, les dificultats que més d'un cop ha tingut per guanyar a Sant Sebastià i l'interessant equip que han fet aquesta temporada les basques. Els tres són bons motius perquè l'Spar Girona no surti relaxat avui a la pista del Guipúscoa (18.00). Amb el bloc de la temporada passada - Laura Garcia, Cousins, Sarr, Erauncetmurgil - i incorporacions interessants com la belga Delaere, l'ex-Cadí i València o la germana de Mima Coulibay, Mariam, el pavelló de Sant Sebastià pot ser una d'aquelles pistes on els teòrics grans (Girona, Salamanca o València) s'emportin algun disgust aquest curs. «Conserven l'entrenadora i el bloc dels últims anys i ha fitxat jugadores top, continuarà sent un equip molt agressiu com ha estat sempre, tenim l'experiència de partits contra elles que ens han costat molt de guanyar», explica el tècnic de l'Spar Girona-

En una lliga on les suspensions per coronavirus són constants cada jornada -per exemple, el Saragossa no haurà pogut jugar en cap de les dues primeres jornades-, Surís assegura que el seu equip ha pogut treballar molt millor aquesta setmana que en l'anterior. «Físicament estem bé, a diferència de la setmana passada, quan moltes jugadores van haver de parar per recuperar-se de diferents problemes, en aquesta hem entrenat molt millor i arribem bé al partit», detalla el tècnic, que continuarà sense poder comptar amb Chelsea Gray i Helena Oma.

En la primera jornada, el Guipúscoa va guanyar a la pista del Bembibre amb 20 punts de la veterana Laura García i 12 d'Erauncetmurgil.