El dia que l'olotí Pere Ribes va complir el somni de conèixer Leo Messi

La vida real oculta herois tan o més grans que els esportistes que apareixen a la televisió, com ha passat amb els sanitaris, però també amb Pere Ribes, un jove invident d'Olot molt futboler i que, fa poc, es va trobar amb Messi i «va al·lucinar», encara que hauria preferit el bètic Joaquín.

Ribas adora tant el futbol que fa anys es va acostar al camp de l'Olot i es va interessar per la tasca dels periodistes que seguien un partit i va acabar convertit en comentarista. Des de llavors, forma part de les retransmissions de Ràdio Olot i la seva mare, Antonia Graboleda, és la que pronuncia aquest «va al·lucinar» quan es refereix a la trobada amb Leo Messi.Graboleda relata a EFE com els va arribar una convocatòria per participar en un anunci i que Pere va ser un dels dotze invidents de tot el món seleccionats.

L'empresa responsable, ORCAM, havia produït un dispositiu que, instal·lat en unes ulleres, és capaç de llegir llibres i identificar objectes i individus. Messi participa en la campanya i és qui li lliura als protagonistes de l'anunci aquesta meravella tecnològica perquè reconegui l'estrella argentina i va el seu nom com el d'aquell que està davant. La mare d'en Pere explica emocionada que li sembla increïble el que la ciència posa a l'abast del seu fill: «Mai hauria pensat que una cosa així seria possible».

La clau és la intel·ligència artificial aplicada a aquest dispositiu, anomenat MyEye, que interpreta tot el que hi ha al seu voltant i informa de què o qui és a l'usuari. Amb aquesta tecnologia, un invident pot llegir des d'un llibre a la pantalla d'un telèfon, però també reconèixer Leo Messi si el té davant. A en Pere Ribes li va fer «molta il·lusió» veure el qui considera «el millor jugador del món», però no el seu favorit, perquè aquest veí d'Olot és bètic fins la medul·la i si li haguessin donat a escollir hauria triat a «el seu Joaquín», segons admet Graboleda.

Contra gustos no hi ha discussió i si alguna cosa no es pot posar en dubte és que en Pere en sap i molt, de futbol, perquè són anys de no perdre's un sol partit de l'equip de la seva ciutat i de comentar-lo per la ràdio. El jove treu a la llum aquest currículum a l'anunci, potser per aplanar el camí del periodista esportiu en el qual vol convertir-se en un futur no pas massa llunyà, i s'atreveix a exercir de narrador d'una trobada fictícia en la qual el seu Betis s'imposa a el Barcelona de Messi amb gol, com no, de Joaquín.