El primer derbi Quart-Bisbal posa en joc seguir a la Lliga Catalana EBA

El primer derbi de la temporada entre els dos representants gironins a la Lliga EBA està servit. Un Quart Germans Cruz encara en construcció després d'una pretemporada «complicada», en paraules del seu tècnic, Carles Ribot, rep el Bisbal Bàsquet, pletòric, després d'haver començat amb una èpica victòria contra el Vic el seu camí a la Lliga Catalana. Els de Cesc Senpau, després d'aquell 72-70, accediran als quarts de final si guanyen. Els locals, en canvi, ho tenen més complicat. Van perdre a Vic de 13 (75-62), i per seguir vius a la competició necessiten eixugar aquesta diferència, més els 11 punts d' average a favor que tenen els osonencs. Els cal, per tant, guanyar de més de 24.

La crisi sanitària farà que el partit es jugui a Quart a porta tancada (18.00). Carles Ribot explica que «estem faltats de rodatge» i que volen aprofitar el derbi per sumar minuts de qualitat. El confinament, més la inactivitat que ja duien alguns jugadors per les lesions, ha fet que posar-se a to aquest estiu hagi sigut complicat. «Tot just ara comencem a agafar una mica el ritme», afirma.

El Bisbal, per la seva banda, arriba al partit amb tota la plantilla disponible. Cesc Senpau diu que «hem entrenat bé i veig l'equip amb molta motivació i ganes». Serà una tarda «especial» per a Montalat i Èric Jiménez, amb passat a Quart. «Tenim ganes de seguir creixent. Ens faria il·lusió passar a quarts», afegeix el tècnic. Aquesta segona fase es jugarà el proper cap de setmana.