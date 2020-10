El Sant Julià mana en el derbi amb el Riudellots, empat del Lloret i triomf del Vilafant

Dos dels quatre representants gironins que aquesta temporada competiran a la Divisió d'Honor Catalana de futbol sala van començar la Lliga guanyant els seus respectius partits. Si ahir al migdia el Vilafant s'imposava per la mínima a la pista de l'Inter Malgrat (5-6), a la tarda arribava el torn al Sant Julià, que s'estrenava amb una treballada victòria a casa davant del Riudellots (4-2). El partit, dominat durant tota la primera meitat i part de la segona pels locals i amb un notable ambient a les graderies, el va decantar el hat-trick d'un inspirat Jony, encarregat també de servir la pilota per al gol de Genís, que obria la llauna. Un dia abans, el dissabte, torn per a un Lloret que salvava un valuós empat a casa amb el Pineda (2-2). Aquest cap de setmana, segona jornada i doble derbi de la demarcació. Els lloretencs rebran el Riudellots a casa el dissabte a partir de les cinc de la tarda. Una hora més tard, torn per al Vilafant-Sant Julià.