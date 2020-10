El coronavius omple de dubtes l'esport gironí

En futbol, l'Olot encara no haurà pogut debutar després de la segona jornada de Segona B; en bàsquet, Quart i Bisbal veuen com a Lliga EBA s'han ajornat les tres primeres dates del campionat i l'inici de la lliga no està gens clar; en handbol, el Bordils ha de jugar diumenge en una ciutat, Burgos, que està confinada perimetralment; i en hoquei, el Girona té tot el seu equip femení de l'OK Lliga confinat... I això només són quatre dels darrers exemples dels dubtes que està generant un coronavirus que manté parat tot l'esport base i territorial català.

Quart i Bisbal, aturats

La Lliga EBA hauria d'haver començat la setmana passada, però, com ja havia passat uns dies enrere amb la jornada inaugural de Lliga Femenina-2, la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) va decidir ajornar-la per donar vuit dies més de coll als equips per preparar l'inici d'un campionat molt complicat per la complexitat de compaginar una lliga de notable exigència esportiva on, per contra, els jugadors són absolutament amateurs. Així el passat cap de setmana no es varen jugar ni el Sol Gironès Bisbal - Mataró ni el Joventut B - Quart Germans Cruz ni la resta de partits d'una Lliga EBA que és, per ordre d'importància, la quarta competició del bàsquet masculí estatal amb nombrosos grups territorials. La competició havia de començar aquest cap de setmana, amb la disputa de la jornada del calendari, però ara han estat els equips els que han dit «millor esperar» davant la situació sanitària i els dubtes sobre la viabilitat, especialment, des del punt de vista econòmic del protocol de la FEB que obliga a tots els equips a passar proves PCR tres dies abans de cada partit.

En dues reunions telemàtiques, una al matí i una altra a la tarda, entre els equips catalans de la competició i el president de la Federació Catalana, Ferran Aril, es va arribar a un consens per demanar a la FEB l'ajornament de les dues properes setmanes. Una demanda que va ser atesa per la FEB i, per tant, ni el Bisbal jugarà demà a Saragossa, contra l'Alfinden, ni el Quart rebrà el Badalonès. Ara com ara, la Lliga EBA 2020/21 començaria el 7 de novembre amb la disputa de la quarta jornada (Quart-Mataró i Granollers-Bisbal). Un inici que, però, també dependrà tant de l'evolució de la pandèmia, com, segurament, també d'alguna mena d'acord perquè els clubs puguin assumir el cost de fet test de coronavirus a tots els jugadors cada setmana. El protocol de la FEB determinava que les proves de les tres primeres jornades anava a càrrec seu, però, qua partir d'allà cada club se'ls hauria de pagar amb el seus recursos.

Olot-Barça B, ajornat

L'equip garrotxí va rebre ahir la confirmació oficial per part de la RFEF de la suspensió del partit de diumenge contra el Barça B. L'equip no s'entrena des de finals de la setmana passada, quan es van detectar dos positius per covid-19. Dissabte passat la Federació va concedir l'ajornament del primer partit de lliga, al camp del Cornellà. La plantilla garrotxina ha estat voluntàriament confinada a l'espera de noves proves. Dimarts es va detectar un tercer positiu i es va decidir seguir amb el confinament. Avui divendres, atenent la decisió del club de practicar test d'antígens a la plantilla cada tres dies, es faran noves anàlisis per determinar en quina situació es troba l'equip. En qualsevol cas, sense entrenar-se durant una setmana, el marge de maniobra era escàs i la Federació confirmava al vespre la suspensió, també, del duel amb el Barça B. Si tot anés bé, l'estrena de l'Olot podria arribar en la tercera jornada, l'1 de novembre, al camp del Nàstic. Un cop tothom estigui recuperat ja hi haurà temps per buscar dates al calendari per reprogramar els dos partits cancel·lats.

El Bordils, a Burgos

Demà passat, diumenge al migdia, el Bordils juga a Burgos en un partit de la cinquena jornada de la Divisió d'Honor Plata d'handbol que es disputarà en una ciutat que, des de dimecres a la mitjanit, està confinada perimetralment. «De moment juguem, no tenim cap altra informació», explicaven ahir des de Bordils en una situació que, lògicament, genera incertesa pels constants canvis i diferències en les restriccions que aplica cada govern autonòmic. Sobre el paper, el confinament de Burgos no hauria de ser cap obstacle per jugar el partit -les competicions d'àmbit estatal, serien una de les excepcions per entrar i sortir de la ciutat-, però no deixa de ser una situació atípica. El que sí que està descartat és que el partit s'hagi de jugar amb mascareta com li va passar al Sarrià quan va visitar Burgos, perquè les autoritats sanitàries de Castella-i-Lleó han rectificat aquesta mesura.

Cara i creu al CH Girona

El coronavirus també ha tingut afectació en l'hoquei. El Garatge Plana Girona femení ja va ajornar el cap de setmana passat el partit contra l'Alcorcón en detectar-se un positiu. Tot l'equip ha quedat confinat i, per aquest motiu, aquest cap de setmana tampoc es podrà jugar el Girona-Las Rozas. En canvi l'equip masculí d'OK Lliga sí que podrà anar demà a Taradell. Diumenge passat es va ajornar el duel contra l'Igualada a Palau perquè un júnior que està en dinàmica del primer equip, però que també s'entrena amb el femení, podia haver estat en contacte amb el cas positiu. Finalment l'analítica va donar negatiu i l'equip ha pogut preparar amb relativa normalitat el següent partit de lliga, tot i que el jugador sospitós segueix confinat per precaució.