Pau Navarro: «Entenc que sorprengui que vagi al Dakar amb només 16 anys»

Estudia batxillerat al Bell-lloc de Girona. Té 16 anys i encara que assegura que no té clar què voldrà estudiar, possiblement s'encamini cap a una enginyeria. Li agrada el futbol, juga amb els juvenils del Base Llagostera, i abans també ho havia fet amb el Fornells, el GEiEG, el Bell-lloc i el Llagostera. Però encara l'apassiona més el motor. Allò que ha viscut a casa. El seu pare, impulsor de l'FN Speed Team i pilot en la categoria de Side by Side, li ha transmès les ganes de gas i velocitat. I en el proper ral·li Dakar, per sorprenent que sembli, i amb només 16 anys, farà de copilot en un dels camions de l'equip. A l'estiu ja ho havia probat amb Marc Solà a l'Aragó.

Què hi fa un noi de 16 anys preparant-se pel Dakar?

Soc un noi molt normal. Estudio de 9 a 17h al Bell-lloc i a la tarda faig deures o jugo a futbol, amb el Base Llagostera. La passió pel motor me la va transmetre el meu pare, que combina l'empresa familiar amb l'equip i ser pilot. Quan es va passar als raids va ser quan se'm va disparar l'interès. Aquest serà el seu tercer Dakar, amb l'equip familiar, l'FN Speed. Sap que vaig escollir el nom jo, un dia sopant? Vol dir Ferrer (el cognom de la mare) Navarro.

Què fa un copilot?

Bàsicament, interpretar el llibre de ruta, que és el full de notes on et diuen quina direcció has de seguir per arribar a meta. L'organització prepara els trams i els copilots han d'anar explicant al pilot per on circular. Hauré d'intentar interpretar les notes que ens donaran i controlar que tot estigui bé al camió.

Com es prepara? Quina experiència té?

He anat molt al taller de l'equip i també he estudiat el reglament per saber com funcionen els dispositius de navegació. També m'ha anat bé jugar al joc del Dakar, una aplicació que et pots baixar, que és gairebé idèntic. El van crear els organitzadors del ral·li el 2018 i em va semblar divertit. Això et permet fer etapes reals. Al Dakar no serà el primer cop que faig de copilot. Aquest estiu ja ho vaig fer amb en Marc Solà, que és el copilot del pare, en un buggy en un ral·li a l'Aragó. Va ser una primera experiència molt maca, no me l'esperava. Amb en Marc ens coneixíem i vam tenir molta confiança.

A què ha renunciat per poder anar al Dakar?

Renunciar tampoc he renunciat a res. Estaré una setmana sense anar a classe, això sí, quan es reprengui el curs al gener després de Nadal. Però els professors ho han acceptat molt bé. M'han donat la feina que hauria de fer per festes abans i els estic molt agraït pel suport. Anar a participar al ral·li Dakar no és res dolent. A mi m'agrada estudiar i, encara que no ho tinc clar, potser trio fer una enginyeria.

La gent se sorprèn molt quan els explica l'aventura que farà?

No ho explico gaire, la veritat. Als amics sí que els ho he dit i sí, es van sorprendre. Però estan contents. Ara els he ensenyat que vaig sortir l'altre dia per la televisió. Amb els professors també n'hem parlat. Em diuen que tinc molta sort. Entenc que la gent se sorprengui, perquè no és una cosa normal, i jo ho he de fer el més normal possible.

Què és el que més li preocupa del ral·li?

Tenir clar com he de controlar les coses, i em preocupa equivocar-me i anar a un lloc que no és, o que ens fem mal. Això sí que em preocupa. Espero que no passi. No estaré allà per jugar, hi estaré per treballar. En camions som un pilot i dos copilots que compartim feina. Jo aniré al mig, entre el pilot, l'Àlex Aguirregaviria, i en Francesc Salisi, l'altre copilot. Dels tres, dos han de tenir més de 18 anys i carnet de conduir.

La passió pel motor li ha transmès el seu pare, Santi?

Sí, l'he vist competir i des que participa en raids m'hi va ben enganxar. Ara totes les nostres converses són de cotxes i de motor. Ell sempre combina la feina a l'empresa familiar amb la seva passió.

Com li van proposar això d'anar al Dakar de copilot?

Un dia a l'estiu estava al taller de l'equip i els meus pares em van agafar i em van asseure per parlar. Jo sempre demanava anar a veure el Dakar. Hi vaig estar el 2017, quan encara es feia a Sud-amèrica, i aquest 2020, ja a l'Aràbia Saudita. Els meus plans per al 2021 també eren poder-lo anar a veure, perquè en les anteriors ocasions una vegada hi vaig anar en els dies previs a l'inici, i una altra, en una jornada de descans. Aleshores en aquella conversa els pares em van dir si volia anar al Dakar de copilot i vaig dir que sí de seguida. És clar que va ser tota una sorpresa. Si demano alguna cosa als aniversaris sempre és poder anar al Dakar de visita, i imagini's quan em van dir que hi aniria a competir.

Què fa especial el Dakar?

El fet que tota la gent s'ajunta en les mateixes condicions, des dels més bons, els millors pilots, aquells que van als Mundials, fins als més amateurs. També ho fa especial que sigui una prova tan llarga i dura. És un repte bastant difícil d'aconseguir i representa tot un repte i una aventura. Nosaltres competim en camions però l'objectiu és fer l'assistència a l'equip en pista. Som com una segona vida en pista. Per això també necessito uns coneixements de mecànica, i durant el confinament els vaig obtenir anant al taller de l'equip, de manera autodidacta.

Ja sap què hi posarà a la maleta? Què hi vol guanyar al ral·li?

La maleta ja està feta! Se'n va amb la caravana de l'equip cap a Marsella per embarcar. La veritat és que no em sé imaginar què em trobaré quan arribi allà. Porto bastant bé els nervis. Sé el que he de fer, però no sé com em sentiré. En el ral·li que vam fer a l'estiu em vaig sentir bé. Estic content d'anar al Dakar. Sobre què hi vull guanyar, doncs la veritat, una experiència i complir un somni. Intentaré col·laborar perquè tots els pilots de l'FN Speed Team acabin la prova i arribin a meta. Sí que hi haurà una classificació, però és el menys important. Serem 27 pilots a l'equip i tots hem d'acabar, com ha passat en les dues edicions anteriors.

Es pot liderar des de Llagostera un projecte ambiciós al ral·li Dakar?

Sí! Seria molt xulo que vinguessin espònsors grossos i marques confiant en nosaltres, com ha fet Rieju, per fer el projecte encara més gran.