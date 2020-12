El GP de Sakhir té molts candidats amb la baixa de Hamilton

L´absència del campió mundial Lewis Hamilton (Mercedes) per coronavirus obrirà el ventall de candidats al triomf al Gran Premi nocturn de Sakhir, penúltima prova del Mundial de Fórmula 1 on Carlos Sainz i McLaren busquen repetir bons resultats que els apropin al títol de constructors. A falta de dues carreres per tancar el curs, Hamilton ha contret covid-19 i no podrà córrer a Bahrain, seu de la competició per segon cap de setmana seguit.