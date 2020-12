Aïna Gallegos torna al GEiEG per reforçar l’equip de Lliga Femenina 2

El GEiEG Uni de Lliga Femenina 2 incorpora a partir d´aquesta setmana Aïna Gallegos, de 27 anys. La base gironina torna al GEiEG, entitat on es va formar des de premini fins a sènior. Després d´estar 5 temporades al Sènior A, llavors competint a Copa Catalunya, va decidir fer un canvi d´aires i marxar al Banyoles. Aquella temporada va patir una greu lesió al genoll que la va mantenir apartada de les pistes durant molt de temps. Després de dues temporades al club del Pla de l´Estany, aquest any havia optat per anar a l´Onyar, que competeix a 1a Catalana, equip amb el qual encara no havia pogut debutar degut a les circumstàncies derivades de la covid-19.

Aïna ajudarà l´equip en la posició de base, minvada des de la lesió de gravetat de Núria Bagaria, aportant intensitat defensiva i velocitat en atac. «Em fa molta il·lusió tornar, és el club on he estat tota la vida i m´ha format des de petita. És un repte poder jugar a aquesta categoria i amb aquesta samarreta», va dir ahir.