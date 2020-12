Caure amb el cap ben alt

Un gol de Puado només arrencar la pròrroga va dictar sentència anit a Llagostera a favor de l'Espanyol en la primera ronda de la Copa del Rei. En un duel molt igualat, la fortuna va girar l'esquena, aquesta vegada, a l'equip d'Oriol Alsina, a qui li va sortir tot al revés. Dues accions, una a la primera meitat, i una altra a la segona, van marcar el desenllaç del partit: un penal fallat per Sergio Cortés a la primera part i la segona expulsió consecutiva de Monreal, ahir per una vermella directa per una falta al mig del camp a Wu Lei. L'Espanyol, que va venir a Llagostera predisposat a picar pedra tot i la barreja de suplents i joves, va suar de veritat.

Seguir fent història, i per què no? aquest és el lema permanent d'un Llagostera que aquest 2020 ja havia jugat la final de la Copa Catalunya i que venia d'aixecar el títol de la Copa Federació. Tot i el desgast que acumula la plantilla, i a les portes del derbi contra l'Olot, Alsina i el seu Llagostera van sortir a per totes. Sense públic, la festa al Municipal ho va ser una mica menys. Però es va veure un partit distret i trepidant. Vicente Moreno, que per fi ha guanyat a Llagostera, on hi havia perdut un ascens a Segona, va saber conscienciar bé el seu equip, que va saltar amb Embarba. Vargas i Wu Lei a l'onze.

Pot ser tractant-se d'adaptar-se a un terreny de joc, amb mides molt menudes respecte l'RCDE Stadium, i amb gespa sintètica, a l'Espanyol li va costar mostrar-se superior. Els homes d'Alsina, amb un onze inicial més que habitual, li van plantar cara. Les ocasions es repartien per parts iguals i de la mateixa manera: provant Oier, ahir relleu de Diego López a la porteria espanyolista, i Marcos des de la llarga distància. Volcant plenament els minuts ofensius cap a la banda esquerre els locals van començar a guanyar terreny. Duba feia i desfeia com volia. Miguelón suava per moments per poder aturar-lo. La igualtat havia de ser desembossada a través d'una genialitat; i aquí es va erigir com a protagonista un jugador que normalment fa d'actor secundari, Pere Martínez. A tres quarts de camp va deixar enrere dos jugadors visitants amb una croqueta, i quan semblava que no arribava a l'esfèrica la va tocar i va caure fruit d'una tompada amb Pol Lozano, que va pecar d'innocent. El col·legiat no va dubtar i va assenyalar penal. Havia de xutar-lo algú en un moment dolç com Sergio Cortés. El migcampista desafortuntat va veure com Oier Oyarzábal li endevinava la direcció per aturar la pena màxima, que va xutar massa fluixa (min. 30).

L'acció vamarcar, òbviament, un abans i un després. Els jugadors de Moreno van despertar-se, van pujar revolucions i es van fer amb el domini del partit. Amos i senyors sobre el terreny de joc van poder obrir el marcador en qualsevol moment però els seus xuts i cops de cap no veien porta (Embarba i Fran Mérida eren els homes més perillosos de l'Espanyol) i quan ho feien es topaven amb Marcos.

Motius d'inferioritat no donava el Llagostera, que no només va arribar al descans amb el marcador igualat, sinó que l'hauria pogut obrir a l'inici de la segona amb un bon xut de David Garcia. Era difícil preveure cap on aniria el partit, però semblava evident que qui marqués, se l'enduria. Fins que va arribar el minut fatídic. En un contraatac dirigit per Wu Lei, Julen Monreal va anar amb tot per aturar-lo. Frenar, el va frenar, però no netament. El pamplonès va rebre la vermella directa -segona consecutiva- per deixar amb deu jugadors el Llagostera. Contra 10, Moreno va fer entrar Nico Melamed, i el jove migcampista va tenir les millors ocasions visitants. En uns darrers minuts molt oberts, Guiu i Pere també hi van dir la seva per als locals.

Amb el 0-0 s'arribava a la pròrroga, segurament l'escenari menys desitjat pels dos equips. En l'extra, la fortuna va seguir d'esquenes. Puado en els primers instants va introduir la pilota al fons de la xarxa amb un cop de cap picat a centrada de Miguelón. Tot i intentar-ho, no hi va haver res més a fer. I els gironins eren eliminats.