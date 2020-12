Derbi a Figueres entre dos equips que sospiren per acomiadar l'any amb victòria

Figueres i Peralada es veuran les cares a l'estadi de Vilatenim (16.30) en el que serà l'últim matx de l'any per ambdós conjunts. L'equip figuerenc arriba al duel amb la moral alta, ja que suma dos empats i una victòria en els últims tres partits. O el que és el mateix, el bloc entrenat per Javi Salamero ha aconseguit set dels darrers nou punts. L'entrenador té tot el bloc disponible per encarar aquest derbi amb optimisme. Per la seva banda, els xampanyers arriben en quarta posició després d'empatar davant el Cerdanyola, actual líder del subgrup. Carbó té disponible tota la plantilla a excepció de la baixa de Romero.