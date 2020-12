Futbol i bàsquet s'alien per demanar al Govern que redueixi les restriccions

Amb els entrenaments limitats per l'horari del toc de queda, sense la possibilitat de jugar partits (ni que sigui amistosos), ni de visualitzar quan això pot ser possible, l'esport territorial català i de base passa per moments crítics. La pandèmia va fer aturar les competicions a mitjans d'octubre, i algunes ni tan sols van poder començar. D'entrada, el Govern, com a mesura de restricció, no permetia ni els entrenaments, només en aquells equips professionals o que participen en tornejos espanyols o internacionals, que també poden jugar partits. Des de fa algunes setmanes, amb l'inici d'una desescalada que s'ha encallat, permet que els esportistes puguin tornar-se a entrenar, però hi segueixen havent múltiples obstacles i incògnites. Aquesta setmana, sense anar més lluny, amb les noves restriccions, s'obliga a usar mascareta per fer qualsevol esport sota sostre.

Davant d'aquesta situació els presidents de les Federacions Catalanes de Bàsquet (FCBQ) i de Futbol (FCF) han fet front comú per demanar a la Generalitat canvis urgents en les mesures que apliquen per combatre el virus. D'entre les peticions més urgents hi hauria la necessitat de poder jugar de manera «immediata» partits amistosos amb equips de la mateixa comarca, o que s'allargui l'horari per poder entrenar fins a les onze de la nit, a pesar que el toc de queda comença una hora abans. La pràctica esportiva, per tant, hauria de poder ser una causa justificada per tornar a casa més tard.

Entre totes dues federacions, que agrupen 1.720 clubs i prop de 255.000 federats, han proposat conjuntament un seguit de mesures amb caràcter d'urgència que tant el president de la FCBQ, Ferran Aril, com el de la FCF, Joan Soteras, van traslladar al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès. Quan a finals de novembre el Govern va tornar a autoritzar els entrenaments, l'esport català i de base va respirar alleujat. Ara, però, la preocupació torna a ser màxima i en molts clubs s'ha de lluitar contra la desmotivació. Les dates per al retorn de les competicions han anat saltant i a hores d'ara ningú té clar ni tan sols que puguin reprendre's. Com a mínim, per aquest motiu, demanen l'autorització perquè puguin jugar-se partits amistosos entre equips de la mateixa comarca amb caràcter immediat, així com la no paralització dels entrenaments ni de les competicions esportives davant un empitjorament de la situació epidemiològica.

Les dues federacions també estan molt preocupades per l'aspecte econòmic. La setmana passada, per exemple, els 22 clubs de Tercera van enviar una carta a la Generalitat reclaman que pogués tornar el públic als estadis. Ara Soteras i Aril reclamen «l'aprovació urgent» de les línies d'ajudes públiques específiques per a clubs i federacions i que les mateixes cobreixin «almenys el 50% del cost mitjà de la llicències», així com avançar les ajudes per subvencions ja convocades perquè puguin ser transferides durant el proper mes». «La pràctica esportiva és segura», han recordat els representants del futbol i del bàsquet català, assegurant que els clubs han fet un esforç molt important invertint en mesures anticovid.