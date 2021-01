El Lloret cau golejat a Lleida i segueix en zona de descens

Ja fa 5 partits que el Lloret no coneix la victòria. Un punt dels últims 15 ha conduït els de la Selva a situar-se en zona de descens, a 5 punts de la permanència. Ahir, van encaixar una nova derrota a la pista del Lleida (7-3), en un partit on els visitants no van tenir opcions després de la represa.

La diana de González (2-1) posava els lloretencs dins del partit, però a mig minut del final, el 3-1 dels lleidatans deixava les coses molt complicades per als gironins, que ja no sabrien reaccionar i que van veure com amb el 6-1 a 5 minuts del final ja no tenien opcions.