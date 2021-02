«Messi genera molt més del que cobra»

Els candidats a la presidència del Barcelona, Joan Laporta i Víctor Font, van assegurar ahir que Leo Messi «genera més del que cobra», només un dia després que el diari El Mundo publiqués el contracte del futbolista amb el club blaugrana, revelant que des del 2017 hauria cobrat 511 milions d'euros.

Laporta va sentenciar en una entrevista al programa El Món a RAC1 que «Messi no ha arruïnat el club, sinó que ha sigut l'anterior junta directiva» presidida per Josep Maria Bartomeu, «que va perdre la raó des del 2015». D'una forma bastant semblant es va expressar Font, en aquest cas a l'emissora Onda Cero: «A Messi cal fer tot el possible per retenir-lo. El 2017 i avui també. Messi genera això i més pel club. Donar a entendre que el Barça està arruïnat per culpa de Messi és una conclusió absolutament errònia.

A Laporta li «saben greu aquest tipus de notícies perquè falten al respecte al Barça» i va considerar igualment que «com que hi ha un desgovern al club és més fàcil que passin aquestes coses». A més, va opinar que l'important «no només és el retorn econòmic, ja que Messi genera un terç dels ingressos de Barça, sinó també el retorn emocional i esportiu, i els moments viscuts amb ell».

Respecte a com els periodistes van aconseguir l'exclusivitat del contracte, el candidat va explicar que té «la sensació que ha estat una filtració». Però espera «que no surti del club, encara que sembla que va per aquí». Segons Laporta, «hi ha cinc persones del club que tenen la custòdia del contracte de Messi: el president, el director general, el de recursos humans, el del departament jurídic i el director esportiu». I va sentenciar que, si guanya les eleccions i torna a ser president, intentarà «saber qui ha tret aquesta informació del club, si és que ha estat així». També va admetre que s'ha enviat «missatges puntuals» amb Messi i que diumenge li va escriure «per donar-li suport». Font, per la seva banda, va opinar que l'actual «problema» del conjunt barcelonista «és de massa salarial, però no només per Messi, sinó per tots els jugadors».