Tsitsipas remunta i venç a Nadal en cinc sets a quarts de final de l'Open d'Austràlia

El grec StefanosTsitsipas ha reaccionat i després de perdre els dos primers sets, ha derrotat a Rafa Nadal, segon favorit, per 3-6, 2-6, 7-6 (7) i 7-5 als quarts de final de l'Open d'Austràlia.

Tsitsipas ha guanyat a l'espanyol en quatre hores i dos minuts amb un gran tennis en els tres últims sets, recolzat en el seu gran servei i en un gran risc amb els seus cops, aconseguit prop de 60 guanyadors.

El grec s'enfrontarà en semifinals contra el rus Daniil Medvedev que havia derrotat abans al seu compatriota Andrei Rublev per 7-5, 6-3 i 6-2.

El balear ha acusat el cansament, a conseqüència de no haver entrenat amb la freqüència que ho sol fer pels problemes d'esquena, contra un Tsitsipas que arribava fresc després d'acumular quatre dies sense competició per la retirada de l'italià Matteo Berrettini (9) en el xoc de vuitens de final.

El desgast físic de Nadal ha estat evident en els dos últims sets, quan els seus cops no aconseguien la brillantor de les primeres mànigues, on Rafa va aparèixer dominador, jugant a plaer i desarborant l'estratègia del joc del seu rival, que no trobava cap escletxa.

Ningú havia remuntat a Nadal en el Gran eslam si l'espanyol dominava els dos primers sets, des de l'italià Fabio Fognini a l'Open dels EUA el 2015. El suís Roger Federer ho va fer també el 2005, però al Màsters 1.000 de Miami.

Tsitsipas ha començat amb molta tensió, i de fet ho ha reconegut després a l'entrevista sobre la pista."Estava molt nerviós", ha dit després de derrotar al balear. Fins i tot l'han avisat per rebre consells des de la banqueta, però precisament des d'aquest "warning" és quan millor ha desenvolupat el seu tennis més agressiu.

Nadal estava esgotat gairebé al final, i buscava refugi en el ventilador durant els períodes de descans. "M'ha faltat un pèl d'aquesta espurna extra" ha reconegut després.

Després de la derrota l'espanyol haurà d'esperar una nova oportunitat per desempatar amb Federer la marca de 20 Grand Eslams.