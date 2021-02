Èpica victòria del Sarrià per alimentar el somni

Jugar la fase d'ascens no entrava en els plans inicials de la Unió Esportiva Sarrià, però un cop van avançant les jornades i el calendari s'esgota, les opcions de l'equip de Salva Puig d'arribar-hi continuen intactes sobretot gràcies a actuacions com la d'anit. A la pista d'un Sant Martí Adrianenc que va vendre molt cara la seva pell, victòria èpica, de les que serveixen no només per puntuar, sinó per injectar una dosi extra de moral i confiança al vestidor. El resultat final, ben ajustat, i un desenllaç no apte per a cardíacs. Si David Mariscal marcava a pocs segons per la botzina final, ja amb el temps esgotat el jove porter Aleix Toro aturava un llençament de penal executat pel local Cisneros per collar la victòria.

Tot plegat, en un partit en què el Sarrià va dominar el marcador gairebé tota l'estona, però sense gaudir de rendes massa àmplies, amb reaccions dels de casa a tocar del descans i al tram final, quan més es va igualar la balança. «La victòria és molt important i també molt patida. És un triomf no només de dos punts, sinó de quatre perquè ens dona opcions de seguir aspirant a la fase d'ascens. L'esforç de l'equip ha sigut molt gran», valorava Puig. El Sarrià és setè amb 12 punts però té un partit pendent a Eivïssa.