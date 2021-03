Un Uni colossal elimina el Perfumerías Avenida i es planta a la final

L'Spar Girona s'ha classificat per la final de la Copa de la Reina després de derrotar al Perfumerías Avenida (78-91), en un partit colossal, èpica i extraordinari que se li havia posat molt costa amunt en el tercer període i que s'ha acabat decidint a la pròrroga. Les gironines, que trenquen una ratxa de 41 victòries consecutives de les de Salamanca, jugaran la seva cinquena final de Copa consecutiva amb l'equip guanyador de l'altre semifinal que disputaran aquesta tarda València i Gernika. La Copa és l'únic trofeu nacional que falta a les vitrines de Fontajau. La final serà demà a les 13.30, en directe per Teledeporte.

En la pròrroga l'Uni ha tret el caràcter i, sense Reisingerova exclosa, ha fet un parcial de 0-9 en els primers tres minuts del temps extra (72-81) per agafar un avantatge que ja seria definitiu per aconseguir la gesta. Les coses s'havien posat molt complicades per a les gironines al tercer quart, quan l'equip castellà, amb un demolidor parcial de 20-4, ha marxat en el marcador. S'ha passat del 40-44 del descans, al 60-48 amb què s'ha acabat el tercer parcial. En el quart decisiu l'Spar Girona ha tret el caràcter i fins i tot hauria pogut guanyar sense passar per la pròrroga, després d'un empat final a 72. En els cinc minuts d'afegit, el Perfumerías s'ha estavellat en la defensa gironina i l'Uni ha trobat la manera de perforar la resistència de l'equip de Roberto Íñiguez, marxant de deu punts a poc menys de dos minuts pel final. Al quart acte les gironines han fet un parcial de 12-24, i a la pròrroga, han seguit dominant de forma demolidora per 6-19. Julbe ha acabat fent jugar els darrers segons a les dues representants gironines de la plantilla, Júlia Soler i Clàudia del Moral.

No és aquesta una victòria qualsevol, perquè l'Uni trenca la ratxa d'un Avenida llançat, a qui es trobarà a més a més en 10 dies als quarts de final de l'Eurolliga. Aquesta temporada l'equip de Salamanca ja s'havia endut la Supercopa i en el partit de lliga es va imposar amb molta comoditat. L'Uni, que havent perdut dos cops amb el València es resigna a acabar tercer la lliga regular, rep ara una glopada d'aire fresc que pot ser vital en el tram final. Ha derrotat l'etern rival, però ara demà haurà de fer el darrer pas contra València o Gernika per apuntar-se una Copa de la Reina que no ha guanyat mai. La de demà serà la cinquena final seguida d'aquesta competició per a l'equip gironí.

Anotadores Uni: Eldebrink (20), Reisingerova (16), Gray (14) i Vasic (13).