El Peralada es deixa dos punts

Les sensacions de joc segueixen sense traduir-se al marcador. Una altra vegada. El Peralada va empatar ahir al camp del Cedanyola (0-0) en un partit sense gols i que van superar numèricament des del minut 39 per l'expulsió del porter Manu Martín. Si es té en compte que es tracta del líder de Tercera Divisió, el resultat pot donar-se per bo. No ho és per al Peralada, que va fer mèrits per merèixer més. Sobretot, a la segona part amb ocasions de gol clares. En conseqüència, els d'Albert Carbó segueixen a cinc punts de la sisena plaça que garanteix la permanència a la categoria. Encara els queden dues finals.

El Cerdanyola no va poder sorprendre la defensa xampanyera. Només començar els locals van provar una rematada frustrada per Cunill i Aroca va aturar sense problemes una falta a la frontal centrada per Uri Escabrós. La primera arribada del Peralada va arribar al quart d'hora de joc: Adrià Casanova va rebre una assitència de Puig, però va fer tard quedant-se sense opcions. Més tard era Puig qui ho provava amb un xut llunyà a les mans de Manu Martín. El porter local va ser expulsat amb vermella directa (min. 39) per una falta a Arnau Ortiz, quan aquest l'havia superat i es dirigia sol cap a la porteria. Abans Coro va provar sort amb un cacau ajustat al pal. Mentre que Aroca va intervenir traient una gran mà per evitar un gol de Javi López.

Els de Carbó pretenien aprofitar la superioritat numèrica a la segona part. Van creure en la victòria. De fet, van gaudir de grans ocasions obra de Casanova i Èric Vilanova. Totes van acabar per damunt del travesser o van ser aturades pel porter Aleix. També la va tenir Ritxi, però la defensa va encarregar-se d'impedir-ho.