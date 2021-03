Girona rep els fons de Josep Maria Masferrer i Lourdes Juliol i de Josep Planes Mundet

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions de l'Ajuntament de Girona, Joan Boadas, i el matrimoni format per Josep Maria Masferrer i Castellà i Lourdes Juliol i Albertí, van formalitzar ahir l'acte de donació d'un doble fons documental a l'Arxiu Municipal de Girona. D'una banda, la donació del fons Josep Maria Masferrer-Lourdes Juliol, amb fotografies i documentació relacionada amb esdeveniments esportius a la ciutat i, d'altra banda, el fons Josep Planes Mundet, amb documentació textual de l'obra de Planes com a escriptor.

«Des del consistori, agraïm la dosi intensa de generositat que les persones donants del fons teniu envers la ciutat per fer que aquest patrimoni es preservi i, alhora, per la confiança que ens heu fet de cara a la seva conservació i difusió», va dir l'alcaldessa de Girona. Pel que fa al fons Josep Maria Masferrer-Lourdes Juliol, aquest conté documentació aplegada pels atletes Josep Maria Masferrer i Castellà i Lourdes Juliol i Albertí. Es tracta predominantment de material fotogràfic, tot i que també recull documentació textual, cartells, programes i fullets sobre esdeveniments esportius de la ciutat, la majoria relacionats amb l'organització i la celebració de competicions atlètiques a Girona.

Concretament, la documentació audiovisual està conformada per unes 1.700 fotografies en suport paper, fetes entre els anys 1920 i 2002, i per més de 7 cintes de vídeo. Entre els reportatges fotogràfics més rellevants hi ha la participació d'atletes de la secció d'atletisme del GEiEG en proves esportives a Catalunya, Espanya i França. També destaquen altres fotografies relacionades amb l'entitat esportiva, com les dels actes de celebració del seu 75è aniversari o les de la inauguració de l'estadi d'atletisme a Palau i el comiat de l'estadi de la Devesa.

D'altra banda, Josep Maria Masferrer va donar també ahir el fons Josep Planes Mundet, que va ser recollit del seu domicili l'any 2001 per l'expresident del GEiEG, Salvador Martí i Teixidor, i per ell mateix.