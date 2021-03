Més de 300 socis de l'Olot ja han reservat seient pel derbi

No estarà ple de gom a gom perquè les restriccions ho impedeixen però diumenge el Municipal d'Olot sí que tindrà un gran ambient en el derbi contra el Llagostera. La suavització de les mesures per part del Procicat permet al conjunt garrotxí acollir unes 550 persones, que amb gairebé tota seguretat, hi seran. El club va engegar dimecres el procés per reservar localitat pel partit i ahir més de 300 socis ja havien encarregat el seu lloc per veure el partit en directe. El bon ritme fa ser optimistes el club per acabar d'arribar als 550.

Mentrestant, l'equip continua preparant el derbi. Gabri Garcia beneix l'entrada de públic. «És un punt important. La gent pot estar disgustada, preocupada o enfadada, però espero que rebin als jugadors amb la benvinguda que necessiten. Que ens ajudin, ens animin i ens empenyin tot i la situació», deia.