Espanya comença el camí cap a Qatar 2022 ensopegant amb Grècia

Quatre mesos després, el vendaval de futbol amb el qual Espanya va apallissar Alemanya per accedir a la fase final de la Lliga de Nacions es va convertir en joc previsible i amb poca arribada, per iniciar amb una ensopegada inesperada el camí cap a Qatar 2022 i va cedir un empat al Nuevo Los Cármenes davant Grècia en un xoc marcat per la decisió d'un estrany penal. El penal va ser un càstig a la manca de solucions futbolístiques d'Espanya en una mala nit. De l'espectacle màxim per tancar el 2020, a la incertesa en la primera aparició del 2021.

Un jugada plena de qualitat havia canviat el rumb d'un partit al qual Grècia va injectar anestèsia per modificar la identitat de l'Espanya de Luis Enrique. Un segon per pensar a Koke li va costar car al conjunt hel·lè. Pilota picada a l'espai i l'aparició d'una figura necessària si es volen rememorar temps d'èxits recents, la d'un matador. La primera aparició de Morata va trigar 33 minuts a arribar, però va ser letal. Control de pit i rematada amb l'esquerra sense deixar caure la pilota. El problema semblava resolt.

Però quan semblava que Grècia no marcaria ni en dos dies de partit, amb Marcos Llorente exhibint físic per frenar qualsevol intent de contraatac, va arribar una decisió del col·legiat que va canviar el rumb. Només a pilota parada o per una badada podia encaixar un gol la selecció espanyola. Iñigo Martínez, que havia substituït al descans Ramos, es va llançar a rebutjar la pilota dins la seva àrea i amb la inèrcia, després de colpejar l'esfèric, va impactar a la tíbia de Masouras. El penal el va transformar Bakasetas.

A partir d´aquell moment, la veritat és que Vlachodimos, porter grec, no va ser exigit. A Espanya li va faltar imaginació i fe. I Grècia va celebrar l'empat com una gesta a casa del gran. Una selecció espanyola que va passar de l'èxtasi al dubte.