La UEFA contraataca a la Superlliga i anuncia un nou format de la Champions

El Comitè Executiu de la UEFA, reunit aquest dilluns a Montreux (Suïssa), ha acordat seguir endavant amb el nou format de la Lliga de Campions que entrarà en vigor en la campanya 2024-25 malgrat l'anunci de creació d'una Superlliga europea per part de dotze dels clubs més poderosos del continent.

Independentment de la pretensió d'aquestes entitats de crear una competició gairebé tancada, d'aquí tres anys el principal torneig europeu comptarà amb 36 equips en comptes dels 32 de l'actualitat.

Aquests es repartiran en quatre grups de nou equips que disputaran 'lliguetes'. Els vuit millors accediran directament a vuitens, els situats entre el 25 i el 36 quedaran eliminats i els que acabin entre el novè i el 24 lloc disputaran una eliminatòria a doble partit per completar els vuitens.

Després, la Lliga de Campions continuarà amb el format actual d'eliminatòries a doble partit.

El guanyador o el subcampió jugaran un total de 17 partits en lloc dels 13 actuals, o fins i tot 19 si han de superar el 'play off'.

Les quatre 'grans' lligues (Anglaterra, Espanya, Alemanya i Itàlia) mantindran quatre classificats d'ofici. França, cinquena actualment, en tindrà tres assegurades i el guanyador de la Lliga Europa de la temporada anterior també, així com un guanyador de lliga domèstica, amb el que s'ampliarà de quatre a cinc el nombre de clubs que es classifiquen a través de l'anomenada "sendera dels campions".

Les dues últimes places seran per als clubs amb el major coeficient dels últims cinc anys que no s'hagin classificat per a la fase de grups de la Lliga de Campions, però sí per a la fase de classificació de la Lliga de Campions, la Lliga Europa o Conference League.

També es canviarà de format de forma semblant en la Lliga Europa (8 partits en la fase de lliga) i a la nova Conference League (6 partits en la fase de lliga).