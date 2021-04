Florentino: «La Superlliga és per arreglar una situació molt dolenta del futbol»

Florentino Pérez, president del Reial Madrid, va justificar la decisió de crear la Superlliga europea com a "solució per a arreglar una situació molt dolenta del futbol i pal·liar els ingressos perduts" pels grans clubs, alhora que va negar que la competició sigui tancada i desapareguin les Lligues nacionals.



"Els clubs importants d'Anglaterra, Espanya i Itàlia han de donar solució a una situació molt dolenta del futbol. S'han perdut 5.000 milions d'euros. L'any passat teníem un pressupost de 800 i en comptes d'això, acabem en 700 la passada temporada. Enguany en comptes de 900 veurem si ingressem 600. En dues temporades 400 milions menys el Reial Madrid", va dir Florentino, a El Chiringuito de Jugones, de Mega.





"Quan no tens més ingressos que els de la tele, l'única manera és fent partits més competitius, que puguin veure tots els afeccionats del món. Si en comptes de fer la Lliga de Campions fem una Superlliga seríem capaços de pal·liar els ingressos que hem perdut", va considerar.Per a Florentino, el futbol ha d'"evolucionar, com la vida, les empreses, les persones, les mentalitats o les xarxes socials.". "Ara el futbol porta perdent interès i es nota que les audiències baixen i els drets audiovisuals disminueixen. Alguna cosa calia fer i", va confessar."Estem tots arruïnats. Ho fem per a salvar el futbol, que estem en un moment crític. Un Reial Madrid-Manchester o un Barcelona-Milà són més atractius que un Manchester amb un equip modest de Lliga de Campions", va assenyalar.. La Lliga de Campions és atractiva a partir de quarts.i si ara ho fem entre els grans tota la temporada és imbatible. Una vegada que tinguem els diners el repartim perquè el futbol funciona amb solidaritat", va manifestar.Florentino va revelar que. "Som dotze equips i podem ser quinze", va comentar el president del Reial Madrid, que també compta amb el Bayern de Munic i el Borussia Dortmund."Algú ha dit que anàvem a acabar amb les Lligues, però", va subratllar Florentino, que va assegurar que "la televisió és el mitjà que ha de canviar per a adaptar-se als nous temps"."El que dona diners són les competicions grans i això és una piràmide. Si els de dalt no perdem diners podem comprar jugadors i ser solidaris. Hi ha joves als quals no els interessa el futbol perquè hi ha partits d'escassa qualitat", va dir Florentino, que va recordar que la UEFA i la FIFA "es van oposar, en el seu moment, a la creació de la Copa d'Europa"."Parlarem amb la UEFA i la FIFA. La UEFA és un monopoli i hauria de ser transparent", va apuntar Florentino, que va parlar sobre les critiques abocades per Aleksander Ceferin, el president de la UEFA, sobre el màxim mandatari de la Juventus, Andrea Agnelli. "La UEFA no pot insultar a un company. No volem un president que insulti a un president d'un altre club", va manifestar.Florentino va assegurar que, malgrat les "amenaces" de la UEFA als jugadors que participin a la Superlliga , els futbolistes "poden estar tranquils" perquè continuaran jugant amb les seves seleccions. "És la confusió dels quals generen un monopoli. La UEFA no té una bona imatge al llarg de la seva història. Ha de ser transparent, dialogant i no amenaçador. Són amenaces d'algú que confon un monopoli amb la propietat. Hem ofert un format que salva el futbol, perquè com està no pot seguir", va confessar el president del Reial Madrid.