L'Uni confirma la renovació d'Eldebrink

Com ha avançat Diari de Girona, l'escorta Frida Eldebrink seguirà a l'Spar Girona la pròxima temporada. Aquest matí, el club ha fet oficial la seva renovació fins al 2022 explicant que continuarà "sent una peça fonamental en el joc exterior de l'equip".





"Teníem clar que pel seu rendiment ens interessava que continués a Girona. Hi ha hagut fases que, a causa de les, hem tingut moments de dubte. Tot i això, hem acabat a bon port amb un acord per un any més", assegura el director esportiu. Eldebrink, de 33 anys, va arribar a Girona a l'estiu procedent del Botasspor Adana turc . A més a més, ja comptava amb experiència a la Lliga Femenina espanyola després d'haver passat pel Rivas Ecópolis el curs 2013-14. També ha jugat en grans clubs europeus com Bourges, Praga i Dynamo de Kursk, entre d'altres. Un cop finalitzada la temporada amb la derrota de dissabte a València en les semifinals de la Lliga, la sueca tanca la campanya amb uns números molt bons entre Lliga i Copa: L'Uni Girona també treballa amb la renovació de la pivot lituana Giedre Labuckiene , que confia tancar en els propers dies.