Roger Brugué jugarà la temporada vinent, com a mínim, a Segona Divisió A. El davanter de Bàscara, de 24 anys, acaba contracte amb el Nàstic i no continuarà a Tarragona la temporada que ve. Brugui es comprometrà amb el Llevant, de Primera Divisió, fins al 2025 tot i que la idea inicial del conjunt granota és la de cedir-lo a un equip de Segona A perquè agafi més rodatge. Tot i això, podria fer la pretemporada amb el primer equip i si convenç l’entrenador Paco López, fins i tot quedar-s’hi.

D’aquesta manera, Brugui fa el salt a la màxima categoria després d’una etapa de cinc anys al Nàstic on hi va arribar procedent del Figueres el 2016 per jugar a la Pobla de Mafumet, filial grana. Amb el Nàstic, el davanter altempordanès ha disputat 62 partits (17 dels quals a Segona Divisió A) i ha marcat 7 gols. El conjunt tarragoní s’ha quedat sense opcions de lluitar per pujar a Segona A i competirà el curs que ve a la nova Primera RFEF.

Brugui doncs segueix el camí obert per altres gironins a Orriols com Jordi Xumetra i Albert Serra.