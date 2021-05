Amb més de 150 partits amb la samarreta del Girona, Juanpe Ramírez, és una de les veus més autoritzades del vestidor del Girona. El canari va confessar ahir que feia «temps» que no veia un Girona com l’actual, on «el bloc» és la base detot. Per a Juanpe, l’equip «fa setmanes que juga finals» i per tant no tindrà més pressió dilluns contra l’Sporting. El defensa canari considera que els asturians són un «equipàs que ha estat tota la temporada a la part alta» i que el triomf contra el Lugo de dilluns (1-0) els va donar «un respir» .