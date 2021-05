El Girona juvenil de Divisió d’Honor va golejar al Cerdanyola (5-1), però la victòria del Barça contra el Nàstic (4-2) fa que el conjunt dirigit per Álex Marçal ja no tingui opcions de ser segon i optar a jugar la Copa de Campions. Els blaugrana, amb un partit pendent, estan tres punts per sobre els blanc-i-vermells en la classificació i tenen l’average guanyat amb. De totes maneres, ahir els gironins van sortir com un coet i amb 20 minuts ja havien marcat tres gols. Els visitants van retallar distàncies a punt d’arribar al descans (3-1), però els locals, en la segona meitat, van fer dos gols més que van sentenciar el duel.