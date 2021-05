L’Escala va encadenar ahir el quart partit consecutiu sense conèixer la victòria -dos empats i dues derrotes- després de perdre contra el Vic (2-0) en un partit que es va decidir amb dos gols molt mantiners. El conjunt local, per mità de Müller, al minut 6, i Caballe, a l’11, van sortir amb una marxa més que els visitants, que ja no van poder reaccionar tot i tenir 80 minuts per davant. Els quatre canvis al descans per buscar una reacció tampoc van donar els seus fruits i l’Escala es despenja de les primeres posicions.