Alfred Julbe continuarà comandant la nau de l'Uni la temporada que ve. El club va confirmar ahir la renovació del tècnic badaloní per al curs 2021-22 després d’uns dies d’unes de negociacions que, finalment, han arribat a bon port. Julbe accepta «l’estimulant» repte de casar la màxima competitivitat de l'equip amb la reducció pressupostària que patirà la plantilla. El tècnic, de 60 anys, es mostrava «content» per la renovació a l'Spar Girona i per poder «continuar fent sonar el nom de la ciutat de Girona a Europa, associat -espera- a un segell propi». D'aquesta manera, Julbe viurà la seva segona temporada a Fontajau com a entrenador de l'Uni, on va arribar el novembre de l'any passat per substituir Èric Surís. L'extècnic del Valvi i el Joventut, entre d’altres, ha conquerit enguany la Copa de la Reina, a més de situar l'equip als quarts de final de l'Eurolliga. Amb vuit jugadores confirmades −Laia Flores, Laia Palau, Júlia Soler, Julia Reisingerova, Frida Eldebrink, Giedre Labuckiene, Kennedy Burke (Dinamo Sassari) i Binta Drammeh (TTT Riga)−, quedarà ara per definir la resta del cos tècnic, un parell de reforços més i la possible renovació d’Araújo.

L’entrenador és conscient de la realitat del club i de la retallada pressupostària que patirà la plantilla del primer equip. Tot i això, el repte l’esperona. «Mirarem d’assolir l’objectiu que en Pere (Puig) ha anat explicant, de fusionar dos estils: ajustar el pressupost i mantenir, superar i millorar la competitivitat», destaca. El tècnic té clar que l’empresa no serà fàcil. «Això té la seva dificultat però és un repte estimulant que jo també em poso», diu. En aquesta línia, el màxim responsable esportiu del club, Pere Puig, es mostrava satisfet de la renovació de Julbe. «Un cop acabat de consensuar i perfilar com havia de funcionar la nova temporada, estem molt contents d’assegurar-nos la seva renovació». Per a Puig, Julbe «ha complert aquesta temporada amb el que se li va demanar en el camp esportiu i, per tant, esportivament no en teníem cap dubte».