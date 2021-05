Aquest cap de setmana es decidiran a Extremadura els quatre equips que pugen de Segona B a Segona A. Quatre eliminatòries a partit únic entre demà i diumenge definiran els escollits per entrar al futbol professional després d'una inacabable temporada, que ha estat l'última de la història de Segona B. Dels duels entre Badajoz i Amorebieta, Eivissa i UCAM Múrcia, Reial Societat B i Algesires i Burgos i Athletic B, en sortiran els quatre nous equips de la Lliga Smartbank 2021-22. Unes eliminatòries on els quatre líders de la fase regular (Badajoz, Eivissa, Reial Societat B i Burgos) parteixen com a grans favorits malgrat que en aquest tipus de partit ha quedat demostrat que pot passar de tot. La fase compta amb cinc protagonistes de la demarcació i uns quants vells coneguts del futbol gironí.

Avui obriran el foc la Reial Societat B i l'Algesires a Almendralejo (20.00) en un duel d'il·lustres a les banquetes (Xabi Alonso i Salva Ballesta). A la nit, 22 h, quedarà el partit entre el Badajoz i l'Amorebieta. Els extremenys jugaran al seu estadi, Nuevo Vivero, amb la gran majoria del públic al seu costat. El migcampista de Sant Joan les Abadesses Àlex Corredera és una de les grans estrelles del Badajoz. El jugador format al planter del Barça lidera un equip que compta també amb Sergio Maestre (ex-Olot) i Ernest Forgas (ex-Peralada) a les seves files. El rival, l'Amorebieta, no ha jugat mai a Segona A i disputa tot just el segon play-off d’ascens de la seva història. L'equip ha estat dissenyat per l'exdavanter del Girona, Asier Goiria, des de la direcció esportiva.

Per demà quedaran els altres dos nouvinguts a Segona A. Al migdia, l'Eivissa s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia al Nuevo Vivero. Els balears compten amb dos joves jugadors cedits pel Girona, el ripollenc Ilyas Chaira i el jonquerenc Mateo Enríquez, que es va lesionar fa quinze dies contra el Barça B i serà baixa. Chaira, de 20 anys, ha jugat vuit partits, cap de titular mentre que Enríquez, de 19, ha participat en quatre. A més a més, el porter titular és el també ex del Girona, Germán Parreño. Un altre vell conegut de l'Eivissa és David Batanero, amb passat a Tercera al Blanes i al Palamós. Diumenge al vespre, a Almendralejo (20.00), es definarà l'últim bitllet cap a l'elit entre el Burgos i l'Athletic B. Al conjunt castellà hi juga el migcampista blanenc, amb passat al planter del Girona, Miki Muñoz, i el porter de Salt, Òscar López, ex del Llagostera. López és el suplent habitual i només ha disputat un partit aquest curs mentre que Muñoz és indiscutible al mig del camp.

Dels vuit equips que han arribat a les finals, només l’UCAM i l’Athletic B han coincidit amb el Girona recentment a Segona A. També han estat a la categoria de plata aquest segle Badajoz -ara refundat-, el Burgos i l’Algesires. La Reial Societat B tan sols hi va jugar dos cursos als anys seixanta mentre que per a l’Eivissa i l’Amorebieta seria el primer cop.

els jugadors gironins que lluiten per ser a la lliga smartbank 2021-22. 1 Àlex Corredera celebra un gol durant la fase regular de la temporada. F

2 El ripollenc Ilyas Chaira celebra un gol amb l’Eivissa. F

2 El blanenc Miki Muñoz és el motor del Burgos des del mig del camp. F

4 El porter saltenc Òscar López ha viscut a l’ombra de l’argentí Barovaro. F