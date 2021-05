El Sarrià depèn d’ell mateix per assegurar-se la permanència a Plata, i ho aconseguirà sí aquesta tarda (19 h) puntua contra un Màlaga que ja arriba amb els deures fets i la permanència a la butxaca. «L’empat passa tan poc en l’handbol que no podem sortir a empatar», explica el capità de l’equip Guillem Torres, afegint que «l’objectiu és guanyar, segur». El conjunt entrenat per Salva Puig travessa el moment més dolç de la temporada, havent sumat cinc victòries en els últims sis partits. Avui, podria posar la cirereta al pastís i aconseguir la permanència quan encara faltaria una jornada.

De fet, els blaus s’haguessin pogut salvar la setmana passada després de guanyar a la pista del Zarautz, però la victòria del Teucro a Màlaga va fer que encara no fos matemàtic. «Ara ho podem fer davant la nostra afició», explica Torres que vol transmetre aquest missatge als jugadors abans del partit. «Poder aconseguir l’objectiu davant la teva gent és molt especial», sentencia el capità dels sarrianencs. Qualsevol ensopegada dels perseguidors, Teucro i Madrid, també juga a favor, i en cas que avui no es pogués assolir l’objectiu el punt que falta s’hauria d’anar a buscar contra el Trapagaran en l’última jornada.

El Bordils, ja descendit, rep el Zamora en l’últim partit a Plata al Blanc-i-Verd que el club aprofitarà per fer una celebració d’aquests vuit anys a la categoria.