L’absència de Sergio Ramos és la gran sorpresa de la llista que va fer pública ahir el seleccionador espanyol Luis Enrique Martínez, per a la disputa de l’Eurocopa 2020. L’estrena de Laporte i el retorn d’Azpilicueta, Traoré i Sarabia són les principals novetats de la llista. L’absència de Ramos després de ser als últims quatre Mundials i tres Eurocopes és la decisió més difícil que adopta Luis Enrique, que no inclou cap jugador blanc. «He decidit que no sigui a la llista perquè no ha pogut competir aquesta temporada, especialment des de gener», argumentava el tècnic sobre Ramos. Luis Enrique va explicar que no és la llista que li voldria sobretot al lateral dret on té les baixes per lesió de Carvajal i l’exGirona, Porro.

Els convocats: Porters: Simón (Athletic), De Gea (M.Uted.), Sánchez (Brighton). Defenses: Gayà (València), Alba (Barça), Laporte i Garcia (City), D.Llorente (Leeds), Azpilicueta (Chelsea). Migcampistes: M.Llorente i Koke (Atlètic), Busquets i Pedri (Barça), Rodri (City), Thiago (Liverpool), Fabián Ruiz (Nàpols), Olmo (Leipzig), Oyarzabal (R.Societat). Davanters: Morata (Juventus), F. Torres (City), A. Traore (Wolverhampton), Sarabia (PSG) i G.Moreno (Vila-real).