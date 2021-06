El Banyoles va veure tallada una ratxa de tres victòries consecutives amb una derrota a Valls (2-0) que, combinada amb l’empat del Figueres, envia l’equip a la Primera Catalana. Tot i això, el club no ha dit l’última paraula i esgota totes les opcions per salvar la categoria, presentant un recurs per una suposada alineació indeguda de Carles Coto, del Figueres, en el partit de la setmana passada a Igualada. Dimecres, la Federació hi dirà la seva.