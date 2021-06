El portuguès Miguel Oliveira es va adjudicar la primera victòria de la temporada en el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, al circuit de Barcelona-Montmeló, en un final de carrera que va resultar caòtic per al líder del campionat, el francès Fabio Quartararo. El rosinc Maverick Viñales va finalitzar en cinquena posició i es manté sisè al Mundial.

Oliveira i Quartararo van mantenir una estreta lluita en el tram final de la cursa que es va veure enterbolit pels problemes que el francès va tenir amb la seva granota de cuir i la protecció pectoral, que va sortir volant, i que va forçar el líder del mundial a abaixar el seu ritme, i a tot això s’hi va unir la sanció final de «pèrdua de tres segons» que li van imposar al francès per «escurçar» entre el revolts u i dos del traçat. Aquesta circumstància va treure Quartararo del podi i li va entregar la tercera posició a Jack Miller, per darrere del francès Johann Zarco. Quartararo continua, això sí, líder del mundial amb 118 punts, disset més que el seu compatriota Johann Zarco i 28 punts respecte a l'australià Jack Miller. Cap dels pilots de l'equip Repsol Honda, els catalans Marc Márquez i Pol Espargaró, van poder acabar la carrera per culpa de les caigudes. La primera gran sorpresa va arribar de la mà del recentment reaparegut Jorge Martín, que en la volta de formació de sortida se’n va anar a terra en el revolt cinc i va haver de tornar al seu taller ràpidament per agafar la seva segona moto i sortir des del carrer de tallers en la volta d'escalfament, però ja no per ocupar la quinzena posició que va aconseguir en els entrenaments, sinó per sortir últim.

En Moto2, l’australià Remy Gardner va saber esperar el millor moment per superar el seu company d’equip, l’espanyol Raúl Fernández, i aconseguir la segona victòria consecutiva de la temporada, un triomf d’autèntic campió. Gardner va dominar la primera i l’última fase de la competició, mentre que el seu company Raúl Fernández ho va fer en la intermitja, però l’australià tenia molt clares les seves opcions, el lloc en el qual avançar i la forma d’adjudicar-se el triomf, i amb una precisió mil·limètrica va complir amb tots els seus objectius en tot just dues voltes, les dues últimes. El pilot australià augmenta d’aquesta manera el seu avantatge en la classificació provisional del Mundial, que passa dels sis punts que tenia en arribar a Catalunya fins als onze respecte al mateix rival, Raúl Fernández. El gironí Albert Arenas es manté en 22a posició després d’acabar 12è.

Per la seva banda, en Moto 3 l’espanyol Sergio García Dols va saber esperar el moment propici per superar tots els seus rivals i adjudicar-se la segona victòria de l'any, després de la de França.

García Dols es va imposar sobre la línia d’arribada al seu compatriota Jeremy Alcoba i a Jaume Masià, encara que aquest va ocupar la tercera plaça en excedir els límits del circuit en l'última volta i d’aquesta manera va ser el turc Denis Öncü qui «va heretar» la seva posició en el tercer esglaó del podi.